Continua il trend positivo di crescita degli ascolti di Radio24 nel secondo semestre 2022 e nell’anno

Ottimo risultato di Radio 24 nel secondo semestre 2022, tra le poche radio in crescita nelle rilevazioni Radio Ter diffuse oggi. L'emittente del Gruppo 24 ORE conferma il trend positivo degli ascolti con l'aumento del +1,0% nel giorno medio e con un incremento significativo del quarto d'ora medio pari a + 4,8% (2° semestre 2022 vs 2° semestre 2021). Nel totale anno 2022 è confermata quindi la crescita degli ascolti (+0,9%) di Radio 24 che arriva a raggiungere 2.261.000 ascoltatori nel giorno medio.

L'aumento degli ascolti 2022 premia il valore del format di Radio 24 fondato sulla credibilità dell'informazione e la qualità dei contenuti nei Gr e nei programmi. Un format sostenuto dalla capacità della redazione di sviluppare in modo autorevole approfondimenti, speciali e nuovi prodotti, declinati sulle diverse piattaforme audio.

“Anche in questo anno caratterizzato della crisi energetica e dalla guerra, Radio 24 si conferma ancora una volta punto di riferimento degli ascoltatori grazie al grande lavoro dei nostri giornalisti e conduttori e alla qualità del modo di fare informazione che caratterizza tutto il nostro gruppo editoriale. I dati confermano il ruolo di servizio pubblico di Radio 24 nell'aiutare a capire tutte le ricadute nella vita quotidiana della situazione economica, politica e internazionale.” commenta il direttore della radio Fabio Tamburini e del Gruppo 24 ORE.

“La continua crescita nell'ascolto del quarto d'ora medio premia l'ottimo lavoro svolto dalla redazione di Radio 24, sia nei GR sia nei programmi, e nella la produzione di speciali, contenuti ad hoc e podcast sui temi di grande interesse per il pubblico, dalla sanità alla scuola, dalla crisi energetica all'evoluzione e la cronaca della guerra, dall'andamento dei vari settori economici ai disagi sociali – sottolinea Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24 – Un dato ancor più significativo in un mercato in leggera flessione”.

“I dati di ascolto del 2022, uniti agli ascolti on demand sul sito e sull'app, alla produzione di nuovi podcast originali, confermano la fedeltà all'ascolto di Radio 24 e della sua proposta editoriale che viene ormai raggiunta dagli ascoltatori attraverso tutti i canali disponibili grazie al digitale e alla multicanalità. - sostiene Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE – La nostra audio content strategy, implementata tre anni fa, sta dando infatti grandi risultati in termini di produzioni originali e di successo presso gli ascoltatori: i podcast hanno superato gli 8 milioni di ascolto al mese per una durata media di 45 minuti, un dato eccezionale che ci pone leader del settore. Questa strategia sarà sempre di più al centro dell'evoluzione di Radio 24. Anche il mercato – aggiunge Silvestri - ha riconosciuto la nostra grande capacità narrativa e in questo anno sempre più aziende ci hanno scelto come partner ideali sia per la produzione di contenuti in grado di comunicare con efficacia e autorevolezza i loro valori, sia per costruire relazioni più solide e durature con il proprio pubblico. Stesso successo è stato raggiunto anche nell'adesione agli eventi in esterna e alle digital round table. Lo conferma il dato straordinario dell'incremento a doppia cifra registrato nel 2022 sul fronte della raccolta pubblicitaria”.