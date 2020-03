Continuare a investire nella bellezza

L'Italia ha una risorsa unica e importante per ripartire e per guardare al futuro con ottimismo, nonostante tutto: gli italiani. “Dobbiamo imparare a fare sistema” e puntare su manager con competenze altissime. Nel nostro Paese non mancano: spesso a capo di grandi brand internazionali ci sono proprio vertici italiani. Persone che fanno la differenza. “La chiave vincente è individuare per ciascun business l'uomo o la donna giusta”.

L'economia – racconta questo numero How to Spend it, A Passion for Fashion - si nutre di bellezza e umanità.



Se sono le persone, la loro inventiva e il loro comportamento a costruire valore, tanto più in questo momento vale la pena di scommettere sul saper fare: che sia un manufatto pregiato (lavorato a mano da un sarto, una magliaia, un orafo, una cravattaia, un cestaio o uno dei tanti altri artigiani celebrati da Dolce e Gabbana), che sia un progetto artistico d'eccellenza (come la collezione di marmi di Alessandro Torlonia, restaurati con il contributo di Bulgari) o ancora, che sia il progetto di una nuova filiera produttiva, ecologica e sostenibile (come l'idea di Chorustyle di una capsule collection in cashmere totalmente riciclato).

L'industria della moda è un ottimo terreno di ricerca e sperimentazione. Come spiega Erin O' Connor, “visto che tratta di bellezza, di persone e della complessità delle forme, con un approccio fantastico che trascende tutto quello che è la normalità, ha un peso enorme nella formazione dell'immaginario e di modelli di riferimento. Noi siamo un megafono: dobbiamo assumerci la responsabilità dell'influenza che esercitiamo”.