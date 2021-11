Continuerà lo scossone in Borsa? Ecco i listini ecco i livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tutti i listini hanno chiuso in rosso una settimana caratterizzata dal ritorno della paura per il Covid19. Questa volta sul banco degli imputati è finita la variante Omicron. Solo alcune piazze come Shanghai e San Paolo hanno limitato i danni con perdite frazionali. L’epicentro del forte calo è stata l’Europa con il Dax e il Ftse Mib che lasciano sul terreno circa il 5,5 per cento. Neanche l’oro si è salvato, in calo di oltre il 3 per cento. L’attenzione del mercato nei prossimi giorni resterà concentrata...