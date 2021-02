Continueranno le prese di beneficio sui listini? Cosa aspettarsi in settimana Le principali Borse cedono terreno tra rialzo dei tassi e incertezze sulla pandemia: i livelli tecnici da monitorare di Andrea Gennai

(Reuters)

Le principali Borse cedono terreno tra rialzo dei tassi e incertezze sulla pandemia: i livelli tecnici da monitorare

3' di lettura

La settimana alle spalle è stata caratterizzata da prevalenti segni meno sulle principali borse internazionali. Solo alcuni Emergenti e Tokyo hanno chiuso con un bilancio in positivo. Milano ha lasciato sul terreno poco più dell’1% mentre Wall Street e il Dax hanno avuto un ribasso più contenuto. Semplici prese di beneficio al momento in un trend che resta chiaramente al rialzo. Le incognite maggiori arrivano dalla pandemia: si prospettano nuovi lockdown in Europa e la campagna vaccinale va a rilento...