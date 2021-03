Continuerà il nervosismo in Borsa? Ecco cosa aspettarsi in settimana Il rialzo dei rendimenti negli Usa zavorra gli Emergenti e colpisce l’oro mentre Piazza Affari limita i danni - Ecco i livelli tecnici da monitorare di Andrea Gennai

(Tetra Images / AGF)

3' di lettura

Settimana pesante sui listini azionari internazionali allarmati per i rapido rialzo dei tassi Usa. Il decennale è arrivato a sfiorare l'1,6% alimentando il nervosismo. L’area geografica più sensibile a questa variabile è quella Emergente e infatti le perdite più sostenute si registrano in Brasile e Cina, con una flessione intorno all’8 per cento. Il movimento si inserisce in un contesto di Borse prevalentemente ai massimi per effetto dell’enorme massa di liquidità in circolazione dopo la pandemia...