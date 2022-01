Conto da 4,8 miliardi per il 5G, i big chiedono aiuto al Governo

IL COSTO DELLE FREQUENZE 5G Loading...

Se quanto pagare è disceso dalla procedura competitiva, come pagare era già stato previsto dalla legge di bilancio per il 2018 (l’ultima di Gentiloni) che ha concesso di spalmare gli esborsi nel tempo: «1.250 milioni di euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota» nel 2022.

Eccola la maxirata in arrivo, leggibile anche nei numeri dei bilanci delle telco consultati dal Sole 24 Ore. Perché se Fastweb ha già pagato, Tim conteggia fra le passività correnti 1,738 miliardi entro settembre 2022 (dopo i 19 milioni entro settembre 2019, 110 milioni per l’anno successivo e 55 milioni per il 2020). Riguardo a Vodafone Italia nel consolidato chiuso il 31 marzo 2021 si legge di 1,663 miliardi di euro; per Wind Tre l’esborso previsto è di 334 milioni e per Iliad si legge di «euro 27.366 e 985.886 migliaia circa rispettivamente nel 2021 e 2022».

La batosta del Covid

In mezzo però, come detto, c’è stato il Covid. Che ha picchiato durissimo. È questo che Asstel avrebbe portato all’attenzione dei ministeri, con tutti i nodi che vanno dagli effetti depressivi del lockdown, ai problemi di fornitura della filiera in questo periodo, allo sforzo (leggi investimenti) prodotto dalle stesse telco per permettere, fra smartworking e altro, di rispondere alle richieste per far fronte all’emergenza sanitaria. In tutto questo, non va trascurata l’ondata dei movimenti “No 5G”, particolarmente attivi nel 2020 e che hanno trovato sponda in almeno 500 ordinanze di sindaci che hanno messo enormemente i bastoni fra le ruote alle telco.

Che sulla maxi-rata occorresse intervenire, il settore ha così iniziato a segnalarlo già dal 2020. E la stessa Agcom nella precedente consiliatura, cui Asstel si era rivolta, aveva segnalato a metà luglio 2020 la questione ai ministri Gualtieri e Patuanelli, allora titolari dei dicasteri di Economia e Sviluppo economico. Ora il tempo stringe e la tagliola della maxi-rata si avvicina. Da fonti governative si apprende che una decisione non è stata ancora presa e le valutazioni sono in corso. Di sicuro il Milleproroghe potrebbe essere l’eventuale veicolo, con un emendamento governativo.