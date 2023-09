Conto alla rovescia per il Mia, Roma capitale dell’audiovisivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cinquecento progetti ricevuti e 62 selezionati, provenienti da 36 Paesi. Torna il Mia - Mercato Internazionale Audiovisivo diretto da Gaia Tridente con la sua nona edizione che si svolgerà a Roma dal 9 al 13 ottobre nelle sue storiche sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini.

I progetti ricevuti quest'anno per il Co-Production Market and Pitching Forum di Animazione, Doc, Drama e Film sono stati oltre 500, provenienti da 80 Paesi del mondo (+30% dei paesi rispetto al 2022). Di questi ne sono stati selezionati 62 (15 Animazione, 18 Doc&Factual, 14 Drama, 15 Film) provenienti da 36 paesi. Un incremento dell'interesse internazionale verso il Mia che ne dimostra il ruolo sempre più rilevante già testimoniato nel 2022, anno che ha visto la presenza di oltre 2.400 partecipanti da 60 Paesi (+20% rispetto al 2021).

Il Mia è oggi uno dei principali appuntamenti di mercato internazionali dedicati all'industria audiovisiva. Nato nel 2015 e cresciuto grazie alla consolidata joint venture tra l’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) presieduta da Francesco Rutelli e l’Apa (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia, gode del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e del contributo di Creative Europe Media. Il Mia riceve inoltre il sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Lazio. Sponsor ufficiale della manifestazione è Unicredit. Anche per questa edizione sarà attiva la piattaforma MIA Digital che consentirà agli accreditati di accedere anche da remoto a tutte le sessioni (in diretta e on demand).