Conto alla rovescia per le risorse Ue In Italia dote di oltre 19 miliardi

Il decentramento gestionale che caratterizza i fondi a gestione indiretta influenza anche la calendarizzazione dei bandi, che non è scandita in maniera regolare lungo tutta la programmazione ma spesso si concentra verso l’ultima fase per fare fronte ai frequenti ritardi di attuazione. Da rilevare, infatti, che per quanto riguarda i programmi operativi nazionali e regionali per l’Italia la percentuale di risorse ad oggi impegnate è pari al 68% di quelle disponibili (fonte cohesiondata): ciò significa che più del 30% delle risorse, corrispondenti ad oltre 19 miliardi di euro, dovrà essere assegnato nei prossimi mesi attraverso i bandi in corso e quelli in via di apertura.

Fondi a gestione diretta

Relativamente ai fondi diretti, invece, in molti casi le pubblicazioni e scadenze dei prossimi bandi sono state già identificate e rese note (Horizon2020, Europa Creativa Erasmus+, Europa per i cittadini). Si tratta dunque di un’occasione da non perdere, soprattutto alla luce del fatto che le tempistiche della futura programmazione 2021-2027 non sono ancora attualmente note, poiché legate all’insediamento dei nuovi organi europei (Parlamento e Commissione) e all’approvazione del quadro finanziario pluriennale attesa entro l’anno. Ancor più che in passato, tuttavia, la competizione potrebbe essere alta ed è fondamentale, quindi, prepararsi in tempo utile, avere a disposizione le conoscenze tecniche sulla progettazione europea o affidarsi a un professionista, l’europrogettista, in grado di supportare nella costruzione dell’idea progettuale, nella identificazione del bando più adatto e nella scrittura e corretta presentazione del progetto. Qui di seguito e nella prossima uscita (che verrà pubblicata venerdì prossimo 6 settembre), verranno fornite tutte le informazioni necessarie per accedere nel migliore dei modi alle opportunità di finanziamento comunitario della fine di questo settennato.