Contrasto agli illeciti: l’allarme corruzione resta alto. Allerta anche sul Pnrr

Finanziamenti ai partiti

Altro tema dolente è il finanziamento ai partiti. Giovedì 15 settembre l’Eurocamera ha dato il via libera alla relazione degli eurodeputati Rainer Wieland (Ppe) e Charles Goerens (S&d) sulla proposta di regolamento di Bruxelles in merito agli statuti e ai finanziamenti dei partiti europei. Si vuole evitare, in sostanza, quanto emerso dal dossier Usa circa i finanziamenti della Russia finiti a partiti e politici in tutto il mondo.

In Italia l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione dei finanziamenti è passibile di una sanzione amministrativa. Inoltre, le donazioni dai Paesi esteri sono vietate. Tuttavia, come è precisato nella relazione sullo stato diritto dell’Ue, «le informazioni accessibili al pubblico sono conservate in formati diversi e non sono strutturate in modo uniforme, limitando così le possibilità di un monitoraggio pubblico che possa incidere sulla responsabilità».

Whistleblowing e lobbying

Ma il tema anticorruzione non è solo quello repressivo. Sono almeno due le norme che anche il mondo dell’impresa attende per meglio regolare la propria organizzazione. C’è il whistleblowing, l’istituto disciplinato dalla legge Severino e ampliato dalla legge 179/2017, che va potenziato, come previsto dalla direttiva Ue 2019/1937. Poi c’è la legge sul lobbying, passata all’esame della Camera ma arenata in Senato. Il tema è al centro di un capitolo della relazione Ue sullo stato di diritto: «Finché in Italia non sarà istituito un registro delle lobby operativo, compresa un’impronta legislativa – si legge - la regolamentazione delle attività di lobbying nei confronti del Governo rimarrà frammentaria».