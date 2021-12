Contratti collettivi, oltre un terzo è pirata: Anagrafe unica al via

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano a proliferare i contratti collettivi nazionali di lavoro: ne risultano depositati 933 all’archivio del Cnel (allo scorso 22 novembre), in un solo anno si è registrato un incremento di 77 Ccnl (pari a +9%), in dieci anni del 170%, con un andamento decisamente “anomalo”. Di questi, 353 contratti (il 37,8%) sono sottoscritti da associazioni datoriali e sindacali non rappresentati al Cnel, coprono pochissimi lavoratori (33mila), spesso presentano condizioni contrattuali peggiorative, con importi sotto i minimi dei contratti di riferimento che producono un danno economico ai dipendenti, penalizzando le aziende sane sul versante del dumping contrattuale.

Nonostante il numero di contratti nazionali sia in crescita ormai da diversi anni, la maggior parte dei lavoratori sono concentrati su pochi Ccnl: i primi 54 coprono il 75% dei lavoratori, i restanti 879 meno applicati solo il 25% dei lavoratori. In tutti i settori i primi 5 Ccnl maggiormente applicati coprono almeno l’80% dei lavoratori, e in 6 settori su 12 ne coprono più del 90%.

Codice alfanumerico unico

Per contrastare il dilagare di contratti “pirata” sottoscritti da parti sociali scarsamente rappresentative - si segnalano in alcune piccole aziende casi in cui rappresentanza datoriale e sindacato hanno sede nello stesso pianerottolo - c’è in campo uno strumento: diventa operativo il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, istituito dalla legge 120/2020 (il decreto Semplificazioni su proposta del Cnel), che ne assegna l’attribuzione al Cnel (che cura e gestisce l’archivio nazionale dei contratti di lavoro pubblici e privati).

Si tratta di una sorta di anagrafe comune dei contratti collettivi organizzata in un’ottica di servizio pubblico e trasparenza, è stato sottolineato nella presentazione al Cnel del presidente Tiziano Treu, con il presidente Inps Pasquale Tridico, il capo di gabinetto del ministero del Lavoro Elisabetta Cesqui e il direttore dell’Ispettorato nazionale del Lavoro Bruno Giordano.

Periodo di transizione bimestrale

In sostanza nelle comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro e nelle denunce retributive mensili inviate all’Inps, il dato relativo al contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore va indicato tramite il codice alfanumerico unico attribuito dal Cnel. È previsto il passaggio sul flusso Uniemens al codice alfanumerico unico del Cnel, dopo un periodo di transizione, di durata bimestrale (competenze di dicembre 2021 e gennaio 2022), in cui sarà permesso utilizzare anche il codice Inps, per dare modo ai datori di lavoro, ai consulenti/intermediari e ai loro applicativi di adeguarsi al nuovo codice. Dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato relativo al Ccnl avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal Cnel.