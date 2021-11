Contratti di espansione alle medie imprese per i prepensionamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il contratto di espansione viene confermato per il prossimo biennio ed esteso alle imprese con almeno 50 dipendenti. Per i contratti di solidarietà il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall’attuale 60% all’80 per cento. Si azzerano i contributi per 36 mesi alle imprese che assumono stabilmente dipendenti delle aziende dei tavoli di crisi.

Sono alcune delle misure messe in campo dalla manovra per aiutare le imprese a gestire le crisi aziendali, riducendo l’impatto sui lavoratori. Iniziamo dal contratto di espansione, che si estende anche al 2022 e al 2023, con una dote complessiva di circa 800 milioni (per gli accordi stipulati da gennaio 2022, i limiti di spesa sono così fissati: 80,4 milioni per il 2022, 219,6 milioni per il 2023, 264,2 milioni per il 2024, 173,6 milioni per il 2025 e 48,4 milioni per il 2026).

Loading...

Lo strumento potrà essere utilizzato dalle imprese con almeno 50 addetti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Quindi, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di Cigs anche non continuativi; per tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite prevedere una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%); programmare nuove assunzioni (il rapporto di 1 ogni 3 uscite riguarda le imprese con organico superiore a mille dipendenti, per le imprese di dimensione inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).

Contratto di solidarietà per ridurre l’orario

Novità in arrivo anche per il contratto di solidarietà, che può essere stipulato attraverso la contrattazione collettiva aziendale, con l'obiettivo di ridurre l’orario di lavoro per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Il massimale della riduzione media oraria viene innalzato dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà all’80% a decorrere dal primo gennaio 2022. Per ciascun lavoratore, il massimale della percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro oggi fissato al 70% nell’arco dell’intero periodo è innalzato al 90% dal 1° gennaio 2022.

Estensione dell’esonero contributivo

Un altro strumento per gestire le crisi aziendali, previsto dalla manovra 2022 è l’esonero contributivo - confermato anche il prossimo anno per le stabilizzazioni dei giovani under 36 -, che viene esteso ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati, a prescindere da limiti di età, da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d'impresa del Mise. L’azzeramento dei contributi per 36 mesi, entro 6mila euro annui è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni per il 2022, 5 milioni di euro per il 2023, 5 milioni per il 2024 e 2,5 milioni per il 2025. Inoltre un fondo da 700 milioni è istituito nel 2022 al ministero del Lavoro per la tutela delle posizioni lavorative nella fase di progressiva uscita dalla fase emergenziale, attraverso interventi di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente.