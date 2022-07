Contratti con l’estero, una preziosa guida per evitare brutte sorprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Italia è un Paese con un'economia orientata all'export. Eppure molti esportatori regolano i loro rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esteri con contratti poco studiati, a volte addirittura presi pari pari da internet. Sottovalutando i rischi che corrono. Soprattutto in periodi come questo, in cui sul commercio internazionale gravano i problemi legati alla guerra Russia-Ucraina (non è detto che si possa invocare sempre la forza maggiore per poter evitare di onorare gli impegni presi con un contratto), alla scarsità di materie prime e semilavorati, ai rincari dell'energia e al protrarsi della pandemia.



L'instant book “Contratti con l'estero”, in edicola con Il Sole 24 Ore del 12 luglio, spiega quali sono questi rischi e come evitarli. I contratti sono dapprima descritti in generale, come strumenti di lavoro e prevenzione dei rischi. Poi gli approfondimenti sulle conseguenze della guerra, sul contratto più diffuso (quello di vendita internazionale), sugli intermediari, sul franchising e sul nuovo regolamento europeo che riguarda gli accordi verticali.

