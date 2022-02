Contratti, i rinnovi rincorrono l’inflazione: per Energia e petroli chiesti 195 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nelle nuove ipotesi delle piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro si fa sentire il peso dell’inflazione e dell’aumento dei costi di energia e materie prime. Per mantenere il potere di acquisto dei lavoratori i sindacati collocano infatti la richiesta di aumento economico nella parte più alta delle forchetta, come è accaduto proprio ieri nel caso del settore energia e petrolio e in quello del gas acqua, dove i lavoratori sono rappresentati dalle stesse sigle e cioè Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

Energia e petrolio: chiesti 195 euro di aumento complessivo

Nell’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto energia e petrolio, che interessa 37mila lavoratori ed è scaduto a fine 2021, i sindacati chiedono a Confindustria Energia, un aumento complessivo di 195 euro sul livello medio per il periodo 2022-2024. L’ipotesi prende come riferimento il Patto della fabbrica, che prevede un trattamento economico minimo (Tem) e un trattamento economico complessivo (Tec). A garanzia del potere di acquisto dei lavoratori per i sindacati la cifrà potrà poi adeguarsi sulla base della previsione inflattiva riferita al triennio 2022-2024 in base al documento Istat di giugno.

Per il Gas acqua la richiesta è di 185 euro

Nel caso del contratto del gas acqua, che interessa 48mila addetti, il riferimento resta sempre il Patto della fabbrica e la richiesta di aumento è di 185 euro, sempre per il triennio 2022-2024. Anche in questo caso i sindacati chiedono un aumento del trattamento economico sui minimi in base all’andamento dell’inflazione prevista per il prossimo triennio riferito al parametro assunto contrattualmente. Nel capitolo welfare, per entrambi i contratti viene richiesta l’unificazione dei fondi di previdenza complementare, prevedendo l’iscrizione automatica dei neoassunti e di tutti coloro che alla sottoscrizione del contratto non avessero precedentemente aderito, con il meccanismo del silenzio assenso.

La fiammata inflazionistica

Sulle trattative già in corso e su quelle future, pesa l'onda lunga della pandemia, soprattutto su comparti come il commercio e il turismo, ma anche lo shock energetico e delle materie prime, tra i primi responsabili dell'infiammata dei prezzi: in gennaio l’Istat, secondo le stime preliminari, registra un indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, in aumento dell’1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (era +3,9% nel mese precedente). È un dato su cui in un paese come il nostro, si sente l’aumento di materie prime ed energia, vista la scarsità di fonti proprie e la necessità di approvvigionamenti fuori dai confini. Un capitolo che resta in parte ai margini dell’Ipca, l’indice di riferimento per i contratti, che viene calcolato al netto dei costi energetici importati.

Gli elementi anticiclici chiesti dalla Cisl

In un contesto dove, se si esclude l’industria, le retribuzioni contrattuali hanno una crescita modesta, il segretario confederale della Cisl, Giulio Romani, dice che «i negoziati economici dovranno tenere conto del fatto che l’indice inflattivo non sembra, almeno nel breve medio periodo, poter essere facilmente governato con le politiche adottate a partire dagli anni ‘90». Questo anche perché «le attuali dinamiche sono quasi esclusivamente connesse all’innalzamento del costo delle materie prime, non solo quelle per uso energetico, sfuggendo di fatto alla possibilità di un controllo nazionale». Occorre quindi «immettere elementi anticiclici nella distribuzione della ricchezza», dice Romani.