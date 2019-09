Contratti di sviluppo, investiti 4,1 miliardi ma è allarme fondi

Ma si sta raschiando il fondo. O meglio, «le risorse destinate alla procedura ordinaria , considerando le iniziative finanziate gli impegni potenziali per le istruttorie in corso, risultano già esaurite. Quanto ai fondi per la procedura Fast Track ci sarebbe disponibilità per nuove domande, ma la quantificazione puntuale dipende da nuovi Apq» fa sapere Invitalia. In sintesi, la disponibilità finanziaria è di fatto insufficiente tanto che ben 64 domande non sono state avviate alla istruttoria per assenza di fondi.

Le imprese, va detto, hanno risposto presentando un notevole numero di domande e progetti di investimento. Dei contratti finanziati 40 riguardano il settore agroalimentare, 21 quello del turismo, 5 l’automotive, per citarne solo alcuni. Non mancano interventi nel settore dei servizi e dell’ambiente.

«Quel che certamente servirebbe però, è la certezza e continuità di finanziamento - dicono ancora da Invitalia -. Sarebbe molto utile poter avere una prospettiva stabile per i prossimi sette anni. Le imprese sarebbero rassicurate e invogliate anche a programmare investimenti nel tempo». «I progetti vengono analizzati in base alla disponibilità di risorse - dice il direttore dell’Unione industriali di Napoli, Michele Lignola -. Talvolta la valutazione parte dopo molto tempo, additittura dopo qualche anno. In questo caso l’interesse dell’impresa potrebbe venire meno o potrebbe essere necessario modificare il progetto».

Qualche ulteriore correzione andrebbe apportata. Sopratutto per facilitare poi la fase più importante, quella della attuazione dell’investimento. «Le procedure oggi sono snelle e la consulenza offerta qualificata - dice ancora Lignola - .Ma poi le imprese sul territorio si scontrano con gli stessi problemi di sempre: burocrazia lenta, piani urbanistici che si sovrappongono, condizioni di degrado delle aree industriali».