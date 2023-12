Contratti di sviluppo, il Sud accelera negli investimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Crescono gli investimenti realizzati al Sud con il sostegno di contratti di sviluppo. Nei primi nove mesi dell’anno, sono state ammesse alle agevolazioni 31 imprese (sette delle quali fanno investimenti in diverse aree e 24 solo nel Mezzogiorno), mentre nello stesso periodo dell’anno scorso erano state ammesse al finanziamento solo 14 imprese.

Ammontano a circa 3 miliardi gli investimenti attivati nei primi tre trimestri del 2023 nelle regioni meridionali, a cui vanno aggiunti gli 800 milioni circa dei progetti multiarea (da realizzare in più regioni). Interventi che potranno godere di contributi pubblici per circa 630 milioni (progetti per il Sud) e per 162 milioni (i progetti multiarea). Cifre nettamente superiori rispetto ai 970 milioni di investimenti attivati nel Mezzogiorno nei primi nove mesi del 2022.

Loading...

Si può dire che nel 2022 è iniziata la ripartenza degli investimenti dopo il Covid e che nel 2023 c’è stata una vera accelerazione. Come del resto è avvenuto in tutta Italia: dalle 27 imprese che hanno ottenuto il via libera al finanziamento nei primi nove mesi del 2022 si è passati alle 66 dello stesso periodo dell’anno in corso . In altre parole, in Italia le imprese ammesse sono aumentate del 144% e gli investimenti attivati del 371%. Si può anche ipotizzare che il numero crescente di contratti siglati sia dovuto all’arrivo al tgraguardo della firma di progetti in gestazione da tempo. La fetta più consistente di contributi va anche al settore alimentare, seguito da automotive, turismo, farmaceutico ed energia, trasporti e logistica.

Va segnalato che nel 2023 sono state presentate ben 1.129 domande, che prevedono investimenti per circa 53,2 miliardi con una richiesta di agevolazioni pari a quasi 21,3 miliardi. Circa il 53% delle domande proviene dal Mezzogiorno (comprese quelle per sedi ubicate in diverse regioni).

In altre parole, è chiaro che la richiesta di agevolazioni ha una maggiore incidenza nelle regioni del Mezzogiorno, anche in virtù della maggiore intensità di aiuto applicabile.