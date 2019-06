Contratti telefonici: servizio svincolato dal modem dell’operatore di Alessandro Sartirana

Modem libero. Chi sottoscrive un contratto con una compagnia telefonica non è obbligato a scegliere il modem proposto dall’operatore che fornisce il servizio. Soprattutto in presenza di una convenienza economica, l’utente ha tutto il diritto di scegliere un prodotto in autonomia. Ma andiamo con ordine.

L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha emanato la delibera 348/18/Cons, “Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (Ue) numero 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali”. Con tale provvedimento (18 luglio 2018 e pubblicato sul sito web dell’Autorità il 2 agosto 2018), adottato in adempimento alle direttive europee in materia di libera concorrenza nel mercato dei servizi informatici ed in ossequio al principio della neutralità della rete internet, gli utenti sono esentati dagli obblighi di utilizzo del modem imposto dalla compagnia fornitrice del servizio, potendo liberamente scegliere un apparato compatibile con la natura del prodotto fruito.

Giova offrire un riepilogo della situazione relativa ai contratti di fornitura del servizio internet fino ad oggi offerti dalla varie compagnie di telecomunicazioni: anche se già precedentemente in alcuni casi il modem – essenziale per la fruizione del servizio – veniva offerto in comodato d’uso, gratuito o a pagamento, comunque quale servizio opzionale e non vincolante per la sottoscrizione del contratto, in quanto l’utente poteva comunque decidere di acquistare per conto proprio il modem ed attivare soltanto il servizio di rete, numerosi operatori telefonici di fatto vincolavano l’attivazione del contratto al noleggio del modem da loro offerto – cosiddetti prodotti marchiati – limitando la possibilità per il cliente di recedere liberamente dal vincolo contrattuale se non nei termini prefissati nonché di scegliere di dotarsi di differente apparecchio, spesso reperibile nei punti vendita a prezzi inferiori al complessivo pagato in bolletta.

Delibera senza piena attuazione

Con la delibera descritta, formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019 ma ancora lontana dalla piena applicazione, gli utenti che decidono di attivare un nuovo contratto di fornitura del servizio di telefonia e internet potranno scegliere se fruire del modem offerto dalla compagnia, alle condizioni economiche da questa indicate, o se acquistarein proprio l’apparato: in tal caso il fornitore, oltre naturalmente a non poter pretendere alcunché a titolo di corrispettivo per il noleggio, è obbligato a fornire e rendere pubblici i parametri tecnici necessari alla configurazione del modem utilizzato dall’utente, allo scopo di eliminare ogni ostacolo all’attuazione della normativa.