Contratti a termine con causali su misura per singola impresa

LA FOTOGRAFIA DEI PRIMI SEI MESI DEL 2021 (*) Minime discrepanze tra aggregati riferiti allo stesso fenomeno sono ascrivibili ad arrotondamenti. Fonte: Il mercato del lavoro: dati e analisi - ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Banca d'Italia, n. 4, luglio 2021 - elaborazione su dati delle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro

Le agevolazioni

Proprio per intercettare al massimo le nuove chances di impiego, il primo Dl Sostegni (Dl 41/2021, articolo 17) ha esteso fino al 31 dicembre di quest’anno la possibilità di rinnovare o prorogare per 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine, anche senza le causali previste dal Dl «Dignità». È una disposizione introdotta nel 2020, tra le norme di emergenza varate per far fronte alla pandemia, e poi prorogata più volte.

Dal 25 luglio scorso, poi, è entrata in vigore la legge di conversione del Dl Sostegni bis, che contiene un’altra apertura rispetto alle regole del Dl Dignità: oltre alle causali legali già esistenti per prorogare o rinnovare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o sostituzione di altri lavoratori; esigenze legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria), ce ne sarà un’altra, ovvero «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi» (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 agosto 2021).

Significa che i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali potranno prevedere una serie di esigenze particolari per le quali i contratti a termine potranno essere prorogati o rinnovati oltre i primi 12 mesi (che restano acausali), guardando alle situazioni specifiche di ciascun settore o addirittura di ciascuna azienda. Una causale “su misura”, insomma.

Dopo l’entrata in vigore del Dl Dignità, nel 2018, non è più stato possibile, per la contrattazione collettiva nazionale, stabilire causali diverse da quelle di legge. I (pochi) accordi aziendali che sono stati fatti in questo campo, hanno sfruttato lo strumento del contratto di prossimità, previsto dal Dl 138/2011.

Un ambito nel quale la contrattazione collettiva ha potuto continuare a stabilire regole diverse rispetto a quelle nazionali, è stato il contingentamento dei contratti a termine, normalmente fissato per ciascuna azienda al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (i Ccnl Occhialeria, Penne e spazzole, Tessili Pmi, rinnovati nel 2020, hanno innalzato questa soglia al 30%).