Contratti a termine: entro fine anno corsa a rinnovi e proroghe senza causali

Il ruolo delle intese collettive

Quest’ultima, terza ipotesi, è frutto dell’intervento del Dl 73/2021 (Sostegni-bis) che legittima i contratti collettivi a definire specifiche ragioni giustificatrici, ulteriori a quelle già indicate dalla legge, che consentono la proroga oltre i 12 mesi o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, sia diretti che a scopo di somministrazione. In pratica, le intese collettive, come su altri aspetti molto rilevanti del lavoro flessibile, sono chiamate a svolgere un ruolo importante di adattamento delle regole ai diversi contesti produttivi di riferimento: in questo modo, l’ambito di applicazione del lavoro a termine potrà essere ampliato, non solo tramite la contrattazione nazionale, ma anche tramite quella territoriale o aziendale. Infatti, gli accordi ammessi a regolamentare le «specifiche esigenze» del ricorso al lavoro a tempo determinato sono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Lo stop alle causali

Per rintracciare l’ultima deroga ai vincoli del cosiddetto decreto “Dignità”, occorre fare riferimento all’articolo 17, comma 1, del Dl 41/2021 (convertito dalla legge 69/2021), che ha modificato l’articolo 93, comma 1 del Dl 34/2020: in base a questa norma, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e in deroga all’articolo 21, del Dlgs 81/2015 (il “Codice dei contratti”), è possibile rinnovare o prorogare in via acausale, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta (senza tenere conto delle proroghe e dei rinnovi “speciali” intervenuti in precedenza) i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015.

Questa norma è in vigore dal 23 marzo scorso e fino al 31 dicembre 2021. Per prorogare la deroga alle causali erano già intervenuti l’articolo 8, comma 1, del Dl 104/2020 e, successivamente, l’articolo 1, comma 279, della legge di Bilancio 2021 (la 178/2020). In sostanza, questi provvedimenti hanno reiterato la validità della deroga alle causali sino alla fine di quest’anno. Deve però essere sempre rispettata la durata massima complessiva del rapporto a termine di ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro: 24 mesi (una soglia, anche questa che era stata rivista al ribasso dal decreto “Dignità”).

Il bonus su pause e proroghe

Dal punto di vista della prassi, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 713/2020, interpretando la disciplina in questione, si era espresso a favore della deroga anche alla regola sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti “periodi cuscinetto” (ossia le pause intermedie che normalmente vanno osservate tra un contratto a termine e il successivo).

Ne consegue che, laddove il rapporto sia già stato oggetto di quattro proroghe (il numero massimo consentito) sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata, per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto.