Contratto da 235 milioni per il dimostratore italiano dei servizi in orbita

Vale 235 milioni il contratto assegnato dall’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, al consorzio guidato da Thales Alenia Space – joint venture tra Thales, 67%, e Leonardo, 33%– per sviluppare un sistema dimostrativo per i servizi in orbita. Il consorzio formato da Thales Alenia Space, Leonardo, Telespazio, Avio e D-Orbit avrà come obiettivo quello di sviluppare un veicolo robotico autonomo con capacità operative avanzate capace di operare in orbita ed estendere la vita dei satelliti.

Missione In Orbit Servicing

L’ambito è quello degli In Orbit Servicing (IOS), Thales Alenia Space sarà mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) che sarà impegnato nella missione dimostrativa in orbita bassa nata su iniziativa del Governo italiano e finanziata con fondi del Pnrr. Il dimostratore sarà pronto al lancio entro il 2026 .

Il numero di satelliti intorno alla Terra è destinato a crescere per le esigenze legate alla geo-localizzazione, alla connettività fino alle previsioni meteorologiche e al monitoraggio ambientale. Thales Alenia Space sta sviluppando soluzioni di assistenza in orbita per andare incontro alle esigenze operative dei satelliti.«Questa missione è la sintesi dell'esperienza e delle competenze di realtà da sempre protagoniste in progetti spaziali complessi – ha dichiarato Massimo Claudio Comparini, ad di Thales Alenia Space Italia – , nonché delle nuove aziende spaziali emergenti, caratterizzate da un approccio più agile».

Per affrontare questa sfida l’industria italiana utilizzerà la sua esperienza multidisciplinare su lanciatori, infrastrutture satellitari, robotica, rilevamento, intelligenza artificiale e infine sistemi di rientro atmosferico. «Il lavoro sinergico tra gli attori coinvolti permetterà di promuovere una tecnologia tutta italiana al servizio dello sviluppo dell'economia spaziale del nostro paese» aggiunge l’ad Comparini.

Le attività di In-Orbit Servicing rappresentano un cambiamento di paradigma perché renderanno più sostenibili le attività nello spazio, lavorando su scalabilità e flessibilità di sistema come mai accaduto in passato. La possibilità poi di fornire possibilità di manutenzione e aggiornamento in orbita sui satelliti cambierà anche approccio alla progettazione dei satelliti stessi.