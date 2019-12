Contratto da 50 milioni per Piaggio Aero ma i sindacati sono preoccupati

«Ci è stata comunicata - spiega Alessandro Vella, segretario generale Fim-Cisl Liguria - la firma di un contratto del valore di 50 milioni per i motori degli elicotteri, mentre slitta a lunedì 23 dicembre la firma per i nove P.180 nuovi e il primo dei 19 previsti per l’ammodernamento della flotta istituzionale, del valore complessivo di 130 milioni di euro».



Attualmente gli occupati complessivi di Piaggio sono 994 (21 di Piaggio Aviation) 429 toccati dei quali dalla Cigs (380 a Villanova d’Albenga e 49 a Genova ).





«La sottoscrizione dei contratti – sostiene Vella - è importante sia per il programma di rientro dei dipendenti dalla Cigs sia per la sostenibilità finanziaria dell’azienda stessa. A tale proposito è in corso con gli istituti di credito una trattativa tale da permettere l’operatività della azienda per tutto il 2020».



È prevista inoltre, prosegue Vella, «la pubblicazione del bando di gara entro la fine del mese di gennaio, e contemporaneamente sta proseguendo la trattativa di definizione dei contratti per il supporto basi logistiche e i restanti 18 retrofit (per i P.180, ndr). Mentre il programma P.1HH è in attesa della dei requisiti tecnici chiesti dalla Difesa».