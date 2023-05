Contratto bancari, dall’aumento di 435 euro alle 35 ore: la piattaforma in 12 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei 280mila bancari sta per entrare nel vivo delle sue liturgie. Dopo gli attivi unitari, Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin si preparano alle assemblee che partiranno l’8 maggio, come è stato deciso unitariamente dalle 5 sigle sindacali, e finiranno il 30, poco prima dei lavori del congresso del primo sindacato della categoria, gli autonomi della Fabi, che inizia il 12 giugno per chiudersi il 16. Dall’aumento di 435 euro per la figura media di riferimento, fino alla riduzione dell’orario a 35 ore alla settimana, sono oltre 200 le richieste che i sindacati presenteranno ai lavoratori per avere il via libera a trattare con Abi. Ecco una sintesi delle principali.

1) Rafforzamento dell’area contrattuale

L’area di applicazione del contratto dei bancari va rafforzata, estendendone l’applicazione al perimetro della vigilanza: quindi a Banca d’Italia, Consob e Bce per esempio. Nell’applicazione del contratto, così come si legge nell’art. 1, per i sindacati bisogna eliminare le “zone grigie” , specificando che le uniche attività appaltabili sono quelle espressamente individuate nell’art. 3. Tutte le altre attività sono quindi da intendersi come bancaria e/o strumentale (art. 1) ed è pertanto anche da eliminare l’esclusione (personale assunto e adibito a gestioni speciali non aventi diretta relazione con l’esercizio delle funzioni) prevista dal comma 6. Gli Npl e gli Utp rientrano di per sé nell’area di applicazione del contratto, anche per i nuovi assunti, per le attività di formazione e di ICT e gestione dei dati (Big Data, Analytics, People). L’elenco delle attività complementari e/o accessorie appaltabili contenuto nell’art. 3 va reso ̀esaustivo e non indicativo, escludendo dalle attività appaltabili, quelle di banca telefonica e di electronic banking. Inoltre si rende necessario ridurre il divario economico al 10% e la differenziazione di orario. Infine la nozione di controllo societario, intesa come sfera di influenza dell'area contrattuale deve comprendere tutte le società controllate come previsto dall’art. 2359 del Codice Civile.

2) Il confronto e le relazioni sindacali

Il contratto siglato a fine 2019 aveva istituito un Comitato nazionale bilaterale paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie e la digitalizzazione. Superata la gestione dell’emergenza Covid, occorre ampliare e rendere effettiva la sfera di azione della “cabina di regia nazionale”, estendendola a tutte le nuove attività e le nuove modalità di Organizzazione del Lavoro. Con il rilancio dell’Osservatorio nazionale sulla produttività i sindacati intendono monitorare i dati per i conseguenti riflessi contrattuali sia sul primo che sul secondo livello. Inoltre all’Osservatorio spetterà il compito di analizzare i dati settoriali di utilizzo del lavoro agile e del telelavoro. Non solo. Viene acceso un fato anche sugli algoritmi e sulla possibilità di «contrattare» gli algoritmi gestionali. «L’ «eticità» dell’algoritmo può essere garantita solo da una assicurata preminenza delle esigenze delle persone, da un attento controllo umano dei mezzi e dei fini del trattamento dei dati e, soprattutto, dalla partecipazione sindacale alla costruzione e alla verifica dei criteri algoritmici, anche allo scopo di prevenire ogni possibile aspetto discriminatorio».

3) Il limite ad appalti e consulenza

Sugli appalti per i sindacati è necessaria un’informativa più puntuale e dettagliata, con indicazione del settore merceologico, e di tutte le sedi di lavoro interessate. Allo stesso modo sulle consulenze esterne va introdotta una specifica informativa, trattandosi di un aspetto critico con particolare riferimento sia alla difesa dei livelli occupazionali, sia alla diffusa abitudine delle aziende di farvi ricorso, anche per professionalità reperibili in azienda.

4) Il fondo per l’occupazione e un nuovo contributo aziendale

Nel sottolineare la centralità del lavoro stabile, sul Fondo per l’occupazione i sindacati chiedono l’introduzione di un vincolo di contribuzione economica obbligatoria anche a carico delle imprese, l’implementazione delle previsioni relative all’intervento nelle aziende in crisi, creando una “sezione” del Fondo, finalizzata a gestire e garantire ulteriormente la salvaguardia economica delle lavoratrici e dei lavoratori nelle crisi aziendali, sostenendone le possibilità di rioccupazione, ad esempio anche nel caso di aziende che non attivano il fondo emergenziale o di licenziate/i per motivi economici. Sulla somministrazione di lavoro i bancari chiedono di ridurre le percentuali di utilizzo del personale con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzato dall’impresa: dal 5% a 2% del personale con contratto a tempo indeterminato e dall’8% al 5% per le imprese che occupano fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.