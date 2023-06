Contratto bancari, Orcel: non c’è dibattito sull’aumento ma su come arrivarci

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Seguiremo fino in fondo la strada che abbiamo intrapreso». Nel dibattito sulla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei bancari Abi entra anche il ceo di UniCredit, Andrea Orcel, che, al ventiduesimo congresso della Fabi, ha ricordato: «Noi siamo ancora nel Casl Abi e quelle negoziazioni vengono gestite in quella sede». Non sarebbe «corretto anticipare delle decisioni», al di fuori di quella sede, lascia intendere il manager. Come banca, dice Orcel, noi abbiamo delle caratteristiche determinate: «Noi assumiamo mentre altri non assumono. Noi non chiudiamo sportelli e gli altri li chiudono. Noi facciamo formazione e abbiamo deciso di farla a 360°. Nella nostra banca la remunerazione è importante ed è basata sulla meritocrazia. Dal 2021 abbiamo dimostrato che siamo la banca in Italia che paga meglio, che ha aumentato i premi di produttività e i bonus più di tutti gli altri. Abbiamo investito più di 100 milioni di euro per compensare l’aumento del caro prezzi sulle fasce più basse dei nostri colleghi».

Sull’aumento la posizione la esprime il Casl

Sull’aumento di 435 euro mensili, a precisa domanda del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, Orcel dice che è al Casl di Abi che si deve chiedere. In generale, però, «non c’è una differenza di vedute sulle persone della banca. Devono essere riconosciute per quello che fanno ed essere remunerate correttamente. Sul principio dell’aumento non c’è dibattito, c’è sul come conseguire l’obiettivo», dice Orcel. Non bisogna dimenticare che il compenso dei lavoratori «va visto a tutto tondo», quindi tenendo conto anche dei percorsi di formazione e del welfare, per esempio. Sicuramente in prospettiva Orcel vede profilarsi una contrazione dei ricavi per le banche europee e italiane e un aumento del costo del credito.

Loading...

L’apertura sui 435 euro da parte di Intesa Sanpaolo

In attesa della conclusione delle assemblee dei bancari che dovranno dare il via libera alla piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stanno già iniziando ad emergere alcune posizioni sul fronte datoriale che rappresentano dei veri e propri punti di partenza per il negoziato che potrebbe cominciare già nella prima metà di luglio, come è emerso al congresso della Fabi. Quello più netto è stato sicuramente espresso da Carlo Messina, il ceo della più grande banca del Paese, Intesa Sanpaolo, che ha fatto una chiara apertura sulla richiesta di aumento economico mensile di 435 euro, definendolo un aumento «accettabile».

L’Abi e la sintesi tra tutte le banche

Se il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha preferito non esprimersi prima delle assemblee dei lavoratori, la numero uno del Comitato affari sindacali e del lavoro, Ilaria Dalla Riva, ha sottolineato che «il ceo Messina parla per la sua azienda» e che come presidente del Casl il suo ruolo «è diverso e dovrà portare a una sintesi tra banche tutte diverse tra loro». Sicuramente per i sindacati, a partire dalla Fabi, l’apertura del ceo di Intesa Sanpaolo è un «punto di partenza», dice Sileoni, e Abi deve «prendere atto che Intesa ha fatto questa apertura, anche se vi ha lasciati spiazzati. E si deve partire da lì».