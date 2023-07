Contratto bancari, via libera alla piattaforma sindacale dal 99,5% dei lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

I bancari hanno dato il via libera quasi all’unanimità alla piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Per la consultazione Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin hanno convocato oltre mille assemblee che sono state svolte in maniera capillare in tutta Italia.

Il 99,5% dei votanti ha detto sì, lo 0,2% no e lo 0,3% si è astenuto. I segretari generali di Fisac, Susy Esposito, Fabi, Lando Maria Sileoni, First, Riccardo Colombani, Uilca, Fulvio Furlan e Unisin, Emilio Contrasto, spiegano che «forti di questa partecipazione e di questo risultato, siamo dunque pronti a presentare ufficialmente la Piattaforma ad Abi per iniziare, da subito, il confronto negoziale sostenuto compattamente dai lavoratori del settore che rivendicano per il nuovo contratto il governo delle trasformazioni, adeguate retribuzioni, diritti, tutele ed occupazione».

Nel confronto in Abi, i sindacati auspicano che si dia seguito alle parole con cui il presidente Antonio Patuelli si è espresso a proposito del contratto dicendo che considera «determinante l’impegno per il nuovo ccnl» e che occorre recuperare il potere d’acquisto dei 280mila addetti. Per questo i sindacati chiedono di avviare al più presto il negoziato sul nuovo contratto e di non perdere tempo in inutili tatticismi o divisioni di principio.