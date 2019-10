Contratto ok con informazioni chiare su durata e condizioni

L’obbligo di comunicazione sussiste non solo per le procedure di assunzione ma anche per le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni. Vanno, altresì, comunicate le variazioni di elementi che costituiscono il rapporto di lavoro come quella riferita al numero delle ore di lavoro, alle ferie e all’importo della retribuzione, tutti elementi che incidono e influenzano il calcolo dei contributi.

Tipologia di rapporto

Per quanto concerne la tipologia di rapporto, il contratto di lavoro domestico è generalmente un contratto a tempo indeterminato ma è concessa l’apposizione di un termine alla durata.

A titolo di esempio, il contratto collettivo nazionale prevede la stipula del contratto a tempo determinato quando l’oggetto della prestazione lavorativa è un servizio già definito e predeterminato nel tempo; per la sostituzione di personale che sospende il rapporto per motivi familiari, o perché in ferie, in malattia o in infortunio; per assistere persone non autosufficienti che si trovano ricoverate presso case di riposo e ospedali. Ricorrendo questo tipo di causali è anche consentito per i datori di lavoro di avvalersi della somministrazione a tempo determinato.

Infine, è il caso di sottolineare che per la fattispecie contrattuale a tempo determinato, la forma scritta non è necessaria se il rapporto di lavoro non ha una durata superiore ai 12 giorni di calendario.