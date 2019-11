Contratto scritto

(Alfonso de Tomás - Fotolia)

Anche se lavorano come autonomi, hanno diritto a un contratto scritto e a ricevere tutte le informazioni utili a tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso contrario il committente è sanzionato e al rider spetta un'indennità determinata dal giudice, comunque non superiore a quanto guadagnato nell'ultimo anno