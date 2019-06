Contratto stagionale: flessibilità con tutele per le assunzioni estive

È innegabile che i contratti stagionali si adattino bene alle esigenze (sia delle imprese, sia dei lavoratori) in alcuni ambiti chiave dell’economia italiana, come i già citati settori dell’agricoltura e del turismo, storicamente caratterizzati da un’alta incidenza del lavoro sommerso. Per questo motivo, negli ultimi anni, hanno avuto molta fortuna, diventando una formula contrattuale sempre più popolare: secondo una stima dell’Inps su dati Uniemens – che escludono lavoratori agricoli e domestici – i contratti stagionali attivati nel 2018 sono stati, nel complesso, 658.969, in aumento rispetto ai 613.661 del 2017 e ai 565.599 del 2016.

Il fatto che il contratto di lavoro stagionale sia rimasto immune da molte restrizioni introdotte dal Dl 87/2018 - dai limiti di durata massima, allo stop and go (le pause obbligatorie fra un contratto e il successivo), dal limite quantitativo nell’uso dei contratti a termine (20% dell’organico stabile) alla maggiorazione contributiva dello 0,5% in caso di rinnovo - suggerirebbe la possibilità di un ulteriore incremento nel 2019.

La fotografia scattata dal report trimestrale Inps sul precariato mostra, invece, una leggera diminuzione delle attivazioni: tra gennaio e marzo dell’anno in corso, infatti, sono stati attivati 91.204 contratti, contro i quasi 103mila dello stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso trimestre di riferimento, d’altro lato, sono cresciute le cessazioni: 78.592 contro le 66.696 del periodo gennaio-marzo 2018.

La spinta del turismo

Che cosa significano questi numeri? È ancora presto per dirlo. Certo è che la stagione estiva – che beneficia di un’ulteriore spinta dal turismo – potrà dare più elementi di lettura sull’utilizzo di questo tipo di contratti.