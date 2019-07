Contributi colf, li deduce il datore anche se li paga un altro

2' di lettura

È solo il datore di lavoro che può dedurre i contributi previdenziali pagati per i domestici e per gli addetti ai servizi personali o familiari, anche se il pagamento viene fatto da un conto corrente di un familiare. Questa, in sintesi, la risposta n. 278 fornita dall'agenzia delle Entrate, a seguito di un'istanza di interpello presentata da un contribuente .

Cosa prevede la norma

L'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) prevede che siano deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, eccetera) nonché per gli addetti all'assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, eccetera), per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Il caso