Contributi Inps, esenzione per i soci (autonomi) di Srl che non prestano attività

Viceversa, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legge 384/1992, e quindi non fanno base imponibile ai fini previdenziali. Questo in linea generale.

I casi particolari

Poi, nel momento in cui l’imprenditore possiede partecipazioni o svolge attività lavorative di natura imprenditoriale derivanti dall’apporto in più compagini societarie, sarà sempre il fatto di prestare o meno attività nell’impresa a guidare la formazione della base imponibile. Per cui, nel caso in cui il titolo all’iscrizione alle Gestioni previdenziali derivi principalmente dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e a questa l’imprenditore accomuni anche una partecipazione in Srl, la quota di reddito ascrivibile a quest’ultima formerà base imponibile Inps solo qualora l’imprenditore presti attività lavorativa anche in tale Srl.

La legge prevede che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che presta attività nell’azienda sia comunque soggetto a doppia contribuzione (Inps gestione separata per l’attività di amministratore e Inps commercianti/artigiani per l’attività lavorativa). Da sempre, nella pratica operativa, vi è la difficoltà di stabilire i confini tra l’attività dell’amministratore e (specie per le mansioni intellettuali) quella lavorativa del socio che fa scattare la doppia contribuzione.

Nel merito di tale ultima questione va ricordato come la Cassazione, con sentenza 1759 del 27 gennaio 2021, abbia stabilito che le mansioni intellettuali svolte dall’amministratore della società non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per obbligare il socio che svolge questo incarico a iscriversi nella gestione commercianti.

Ne consegue che il socio amministratore che presta unicamente attività intellettuale di direzione e coordinamento aziendale (per esempio intrattenendo rapporti bancari e/o svolgendo attività di direzione e controllo in azienda) non ha i requisiti per essere iscritto nella gestione commercianti Inps ed essere tenuto alla relativa contribuzione.