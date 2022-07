Contributi, pensioni, benzina e bollette: il decreto Aiuti-bis prende forma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella griglia del decreto Aiuti-bis che dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri la prossima settimana entrano un nuovo taglio dei contributi a carico dei redditi medio-bassi e un’indicizzazione parziale delle pensioni; anche questa con un occhio di riguardo agli assegni più leggeri, come forma di rimborso ex post dell’inflazione subìta nei primi sei mesi di quest’anno. Sfuma invece, per ragioni di copertura, la replica del bonus da 200 euro: che però arriverà alle categorie fin qui escluse come i precari della scuola e dell’agricoltura, con un costo aggiuntivo di poche centinaia di milioni.

L’impianto del provvedimento che sfrutta gli spazi fiscali aperti dalla dinamica delle entrate fiscali più vivace del previsto, in base alla relazione governativa che ieri è stata approvata dal Senato (193 i favorevoli) e oggi sarà al voto della Camera, prendono forma dopo gli incontri a Palazzo Chigi fra governo e parti sociali. Sul tavolo, per iniziativa sindacale, è tornata la proposta di estendere ancora una volta il contributo straordinario sugli extraprofitti, per esempio applicandolo anche al settore bancario.

Ma l’idea, che pure raccoglie consensi politici trasversali, non dovrebbe trovare spazio nel decreto, anche per la sua complessità tecnica ed economica. In pratica, secondo i calcoli condotti fra ministero dell’Economia e Palazzo Chigi, dovrebbero bastare i 12 miliardi circa a disposizione delle nuove misure, liberi dall’ipoteca dei due miliardi abbondanti che invece serviranno a sbloccare larga parte dei fondi ministeriali congelati a luglio per finanziare il decreto 80/2022. Con qualche sacrificio rispetto alle ambizioni che si affollano intorno all’ultimo provvedimento di politica economica prima della campagna elettorale estiva: un decreto che giuridicamente si inserisce nell’«ordinaria amministrazione» del governo dimissionario, ma che all’atto pratico rappresenta l’ultima manovra anti-crisi dell’esecutivo Draghi. Manovra che dovrebbe arrivare a un esame lampo in Senato prima della pausa estiva, rimandando a settembre solo la ratifica alla Camera. Senza troppe modifiche in un Parlamento già balcanizzato dalla crisi.

A cadere prima di tutto è la replica del bonus da 200 euro. I 6,8 miliardi di costo sono troppi per farsi spazio in un provvedimento che fra i propri compiti ha anche una serie di misure obbligate per rinnovare gli aiuti fiscali scaduti o in scadenza.

Fra questi c’è il taglio ad accise e Iva su benzina e gasolio, ora in vigore fino al 21 agosto. Il decreto dovrebbe prolungare gli sconti ma senza arrivare a fine anno, anche qui per ragioni di costi che si uniscono all’esigenza di osservare la dinamica effettiva del prezzo di benzina e gasolio. L’alleggerimento delle accise potrebbe quindi fermarsi a ottobre: poi ci penserà il prossimo governo, coperture permettendo.