Contributi dei professionisti, le casse anticipano l’esonero: ecco i requisiti

A centrarli tutti potrebbero essere 300mila tra gli iscritti alle Casse.

Rinvii lunghi o corti

Ha optato per un maxi rinvio la Cassa forense. Il Cda dell’ente, infatti, ha deliberato di spostare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per il pagamento dei contributi minimi 2021. Avvertendo però che: «Chi ritenesse di non rientrare nei parametri previsti dalla legge potrà già procedere al versamento dei contributi minimi 2021». Non devono pagare alcunché fino al 16 settembre i consulenti del lavoro.

Anche per via del protrarsi dell’emergenza l’Enpacl ha annullato la rata di giugno e ha spalmato i versamenti 2021 in sei rate da settembre a febbraio prossimi per tutti gli iscritti (a prescindere dal reddito).

Rinvii più brevi, ma sempre per tutti, per commercialisti (da aprile a giugno), veterinari (un mese in più fino a giugno) e per medici e dentisti. Per questi ultimi però è già possibile “prenotare” l’esonero: in altre parole chi ritiene di rientrare nei parametri può già fare domanda a Enpam. Stessa procedura per gli psicologi e per i veterinari.

Percorsi differenti anche per i biologi. Due mesi in più, fino al 30 giugno, per versare la prima rata per chi sa già di non avere diritto all’esonero. Chi “aspira” allo sconto può attendere fino al 30 luglio.