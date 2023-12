Contributi al proprio partito, Conte e Salvini i leader più generosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La riforma dell’Irpef (parte della delega fiscale) approvata dall’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno contiene una cattiva notizia per i partiti: il Governo ha infatti deciso di intervenire con un taglio alle detrazioni per le donazioni alle formazioni politiche salvando, invece, contribuzioni destinate alle Onlus e agli enti del terzo settore. L’impatto andrà valutato nel tempo ma, in ogni caso, si tratta di un intervento su una delle sole due fonti, inseme alla destinazione del 2xmille, che sostengono le casse dei partiti dopo l’abolizione del finanziamento pubblico deciso ormai dieci anni fa.

Conte e Salvini i più generosi

Tra i sostenitori dei partiti ci sono ovviamente anche i loro leader. Analizzando l’elenco delle erogazioni che per legge devono essere pubblicate sui siti delle formazioni politiche e su quello della Camera dei deputati, si può stilare una graduatoria della larghezza nel donare. A primeggiare sono Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, e Matteo Salvini, leader della Lega: entrambi nel 2023 hanno versato al partito 30mila euro (cifra tonda per il ministro dei Trasporti, 30.225 per l’ex premier).

Conte (che per il 2022 ha dichiarato un reddito imponibile di appena 24mila euro), nel 2023 ha versato denaro al Movimento in dieci occasioni (la cifra più alta è stata 9.225). Dall’ultimo bilancio del M5S le contribuzioni di persone fisiche ammontavano a 2,853 milioni.

Dieci versamenti anche per Salvini (la più alta 4.180 euro), il cui partito Lega per Salvini premier ha incassato nel 2022 ben 6,428 milioni di euro per contribuzioni da persone fisiche. Dalla destinazione del 2xmille dell’Irpef sono arrivati invece 1,21 milioni di euro.

Schlein batte Meloni: 21mila a 11mila euro

Cifre più basse sono quelle registrate dalle due donne leader di partito, la presidente del Consiglio e capo di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, e la segretaria del Pd (dal 12 marzo 2023) Elly Schlein. La prima applica con regolarità l’indicazione che vale per tutti i suoi parlamentari: una quota di mille euro da versare ogni mese a via della Scrofa. Negli elenchi si ritrovano così 12 versamenti a nome Meloni per 12mila euro complessivi. Il primo, per la verità, si riferisce all’ultima quota del 2022, mentre manca (forse perché ancora non registrato) il bonificio di dicembre 2023. Quindi il totale (parziale) è 11mila euro. Fratelli d’Italia ha avuto nel 2022 un notevole incremento alla voce “contribuzioni da persone fisiche”: 3,715 milioni (quasi tre milioni di euro in più rispetto all’anno precedente). Alla voce “contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille” si legge 3,132 milioni.