Contributi versati all’Inps deducibili fino a 1.549 euro <br/>Per i datori di lavoro che pagano regolarmente c'è la possibilità di godere del bonus nella dichiarazione dei redditi di Alessandro Rota Porta, Marlena Triberti

3' di lettura

L’assunzione di un lavoratore domestico comporta l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali all’Inps. Entrando nel dettaglio, il versamento di tali contributi è da eseguire trimestralmente secondo le seguenti scadenze: dal 1° al 10° giorno di aprile per il 1° trimestre; dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio per i pagamenti relativi al quarto e ultimo trimestre.

I pagamenti

I pagamenti vanno effettuati entro le citate scadenze tramite i bollettini Mav inviati direttamente dall’Inps o tramite specifiche procedure online; se l’ultimo giorno disponibile per il versamento cadesse di domenica o durante una festività il termine è spostato al primo giorno utile.

In caso di mancato pagamento o pagamento effettuato in ritardo vengono applicate le relative sanzioni pecuniarie determinate dall’Inps.

Invece, nel caso in cui il datore di lavoro si trovasse in presenza di crediti per importi versati in eccesso o per doppi versamenti effettuati nei confronti dello stesso lavoratore, in uno stesso trimestre, avrebbe diritto a richiedere il relativo rimborso.