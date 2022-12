Contributo straordinario / Energia, sugli extraprofitti tassa bis almeno al 33%

Il governo lavora a una revisione della tassazione sugli extraprofitti che quest’anno, con il saldo in calendario entro il 30 novembre, dovrebbe produrre un gettito intorno ai 5 miliardi, cioè circa la metà dei 10,5 miliardi previsti inizialmente.

I tecnici del ministero dell’Economia hanno studiato un nuovo meccanismo che modifica la base imponibile, oggi misurata in base al saldo delle operazioni Iva che rappresentava l’unico dato per individuare gli importi quest’anno ma è stato oggetto di numerose contestazioni da parte delle imprese. La nuova versione dell’imposta punta a ricalcolare i versamenti su una base più solida agganciando il prelievo ai profitti effettivi, in linea con quanto accade per l’Ires. La base giuridica è rappresentata dal regolamento europeo approvato a inizio ottobre, che prevede un’aliquota pari almeno al 33 per cento.