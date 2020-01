Contributo volontario? Obbligatorio oppure no?

(Conway Alec RF / AGF)

Le scuole chiedono il contributo volontario per aumentare le risorse in cassa per il funzionamento e la didattica extra. Nato in passato a causa della cronica carenza di fondi statali, nel tempo il contributo volontario è stato “istituzionalizzato”. Ormai chiederlo è una prassi, al punto che spesso le famiglie non lo percepiscono più come davvero volontario anche se resta tale, come avverte il Miur, ogni anno, nella circolare sulle iscrizioni. E va distinto dalle tasse previste al quarto e quinto anno delle superiori che, invece, sono obbligatorie. Essendo donazione liberale, il contributo (in media, a seconda del grado di scuola, da 30 fino a oltre 100 euro) può essere scaricato dalle tasse. Le famiglie hanno diritto di sapere come viene utilizzato.