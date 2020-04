Contro il coronavirus molto smart working, meno ammortizzatori Le soluzioni adottate dai Paesi variano e il sostegno al reddito dei lavoratori non è una soluzione ovvia e diffusa universalmente di Matteo Prioschi

(Adobe Stock)

3' di lettura

Massiccio ricorso al lavoro da remoto e introduzione di nuove forme di congedo. Ma sugli ammortizzatori sociali l’approccio è stato alquanto diverso. Questa la fotografia di come quaranta Paesi hanno reagito all’emergenza coronavirus in termini di regole sul lavoro e strumenti di protezione sociale.

Le soluzioni messe in atto sono state raccolte in un numero speciale della rivista Italian labour law e-journal edita dal dipartimento di sociologia e diritto dell’economia dell’università di Bologna.



Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali si può affermare che ci sono sostanzialmente due approcci differenti. Uno è quello già in vigore e potenziato per l’occasione in Italia, che punta a salvaguardare il più possibile i posti di lavoro con strumenti di ampia portata in grado di consentire alle aziende di sospendere o ridurre l’attività senza però penalizzare troppo i lavoratori dal punto di vista economico. Una soluzione adottata anche da Francia, Portogallo e alcuni paesi dell’America latina.



Lavoratori in nero

In Brasile, per esempio, è stata introdotta la possibilità di ridurre l’orario di lavoro del 25, 50, 75% per massimo 90 giorni o sospenderla fino a 60 giorni. Inoltre, dato che il 45% dei lavoratori svolge attività “informali” con assenza di protezioni sociali in caso di malattia e disoccupazione, è stata deliberata l’erogazione di un indennizzo di 118 dollari statunitensi al mese per massimo un trimestre. Un aiuto analogo al reddito di emergenza che dovrebbe essere varato dal governo entro fine mese. Bocciata dalla Corte suprema, invece, la norma che consentiva la riduzione di stipendio a seguito di contrattazione individuale azienda-dipendente, opzione riservata per legge solo ad accordi collettivi.



Ferie o formazione

In Svezia, dove le restrizioni alla vita sociale sono state inferiori rispetto a quelle adottate in Italia, c’è la possibilità di ridurre l’orario fino al 40% del previsto. La retribuzione relativa alle ore mancanti è in parte a carico dello Stato, del lavoratore (incassa il 92,5% dell’importo pieno) e dell’azienda (paga poco più della metà dello standard). Qui sono stati inoltre ammorbiditi i requisiti per l’accesso all'indennità di disoccupazione.