Contro l’evasione servono incentivi più mirati all’uso delle card

4' di lettura

È prematuro azzardare un bilancio sui risultati della lotteria degli scontrini e dell’operazione cashback, ovvero sulle due iniziative finalizzate da un lato a incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici e dall’altro a contrastare fenomeni di evasione fiscale, in particolare la mancata registrazione di incassi da parte di soggetti che operano verso i consumatori finali.

Il cashback è partito l’8 dicembre scorso, con un’edizione speciale legata al periodo natalizio (incappando peraltro nelle limitazioni e nelle chiusure dovute al Covid), e solo a fine giugno concluderà il suo primo semestre di piena operatività, con 7,7 milioni di cittadini che hanno effettuato transazioni valide (per il periodo natalizio erano stati 4,2 milioni). La lotteria degli scontrini, con numeri crescenti ma ancora contenuti (oltre 5,7 milioni di codici rilasciati ai contribuenti ed esercenti quasi tutti accreditati, 1,28 milioni di soggetti), dopo le prime tre estrazioni mensili di marzo, aprile e maggio, a partire dal 10 giugno vedrà al debutto anche le riffe settimanali, che si ripeteranno ogni giovedì e che potrebbero contribuire a rafforzare l’adesione da parte dei consumatori, grazie al richiamo di premi più frequenti.

Loading...

In attesa di dati più completi, alcuni elementi fanno tuttavia pensare che entrambi questi strumenti abbiano bisogno di un robusto e attento “tagliando”, che consenta sia di rimediare ad alcune (evidenti) criticità sia di mettere meglio a fuoco le loro finalità e potenzialità.

Il tutto tenendo anche conto di due ulteriori elementi, legati tra loro: in primo luogo, che l’attuale governo ha ricevuto queste iniziative in eredità dal precedente esecutivo, e che quindi qualche correzione di rotta appare più che plausibile; in secondo luogo, che nel frattempo è arrivato il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è evidente che ogni riflessione non potrà prescindere dal valutare come questi strumenti si collocano nello scenario disegnato dal Pnrr stesso, che dedica attenzione sia al tema dei pagamenti digitali sia alla riduzione del tax gap (promossa a riforma “abilitante”).

A ben vedere, in quest’ultima fase si è un po’ affievolito il legame tra cashback e lotteria degli scontrini, da una parte, e contrasto dell’evasione dall’altra. Con la legge di Bilancio 2021, cashback e lotteria sono diventati entrambi parte integrante del Piano Italia cashless, visto che solo gli acquisti effettuati in modalità tracciabile possono partecipare – su richiesta del consumatore-acquirente – alle estrazioni dei premi della lotteria. Si tratta di una scelta che se da un lato si è mossa nella giusta direzione di incentivare l’uso e la diffusione della moneta elettronica, dall’altro lato ha indebolito la suggestione che la lotteria degli scontrini – come è accaduto in altri Paesi (va detto, non sempre con risultati positivi) – potesse diventare uno degli strumenti per favorire l’emersione di incassi non correttamente registrati dagli esercenti: chi paga un acquisto in contanti non può partecipare alla lotteria degli scontrini e non ha quindi alcun incentivo che lo induca a chiedere all’esercente l’emissione dello scontrino (o del suo equivalente). I pagamenti fatti con carte difficilmente vengono occultati. Quelli in contanti si prestano maggiormente ad alimentare il sommerso. E così sarà anche per il futuro. Certo, il consumatore è “spinto” a utilizzare la carta, con la quale ottiene due benefici (il cashback e la partecipazione all’estrazione della lotteria), ma bisognerà capire quanto questi incentivi saranno veramente determinanti.