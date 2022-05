Contro il lavoro sommerso nasce il Portale nazionale dell’Ispettorato

«Avere tutti i risultati dell’attività ispettiva oggi distribuiti tra varie amministrazioni in un unico portale – spiega ancora il direttore dell’Inl Bruno Giordano – consentirà di migliorare la qualità e l’incisività delle ispezioni, indirizzandole verso le aziende o le aree geografiche che hanno manifestato più irregolarità. E studiare l’illegalità – aggiunge – aiuta a promuovere la legalità e le imprese in regola».

Le misure per la sicurezza

Per incidere sul lavoro irregolare negli ultimi anni è stato avviato un potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. Tre diversi concorsi (due già espletati, uno da bandire a breve) consentiranno, a regime, di portare l’organico dell’Inl da 4.023 a 6.603 persone, fra ispettori e funzionari amministrativi, socio-statistici e informatici.

Il decreto fisco e lavoro approvato alla fine dell’anno scorso ha riscritto alcune disposizioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008). Gli ispettori potranno disporre la sospensione dell’attività, ad esempio, se riscontrano che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato in nero (prima questa percentuale era del 20%).

Inoltre, la sospensione potrà essere adottata a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, senza che siano necessarie – come prima – «reiterate violazioni» di queste condotte.

«Dimostrare la reiterazione è sempre stato difficile», spiega il senatore Iunio Valerio Romano (M5S) , già dirigente dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e oggi vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. «Le misure introdotte con il decreto 146/2021 – continua – hanno reso più efficaci i provvedimenti interdittivi per le imprese, che devono essere libere di organizzare la propria attività, ma in un perimetro di regole fissate per legge. Il grande aumento di lavoro nelle costruzioni determinato dagli incentivi fiscali – aggiunge – aumenta il rischio che si attivino aziende prima impegnate in settori diversi, senza le professionalità adeguate e senza l’organizzazione che garantisce la sicurezza dei lavoratori. Anche la norma che prevede l’obbligo di adottare il Ccnl dell’edilizia, nelle aziende che eseguono lavori agevolati fiscalmente, è stata introdotta per aumentare il livello di sicurezza dei lavoratori».