Contro la pandemia mancano ancora politiche cooperative

La crescita senza inflazione che abbiamo conosciuto da decenni è il prodotto fondamentale di un trend deflazionistico determinato da una serie di shock demografici che hanno portato ad una enorme espansione dell'offerta di lavoro a livello globale.

I tre fattori principali sono stati l’ingresso nell’economia globale dell’offerta di lavoro della Cina, aumentata per decenni grazie all’emigrazione interna dalle campagne alla manifattura, l’ingresso nel mercato globale della forza lavoro dei Paesi europei del’Est prima bloccati nell’economia sovietica, infine l’ingresso nel mercato del lavoro dei “baby boomers” dei Paesi avanzati successivamente agli anni settanta.

La spinta deflattiva dovuta a questo enorme aumento di offerta di lavoro, che è stato anche la causa del mutamento dei rapporti economici tra Paesi e all’interno dei Paesi, è in esaurimento.

Si parla ormai di “inversione demografica”, sia in Cina che in gran parte dei Paesi avanzati, e di un futuro aumento del tasso di dipendenza, cioè del rapporto tra popolazione non in età di lavoro e popolazione in età di lavoro. Ciò significherebbe un mondo di minore crescita e maggiore inflazione.

Si tratta di tendenze di medio-lungo periodo che possono essere contrastate sia dalla maggiore inclusione nell’economia globale della popolazione africana e di parte del sub-continente indiano, sia dall’aumento di produttività determinato dal progresso tecnologico.