Contro la retorica meritocratica spazio al mutuo riconoscimento Il diritto è ciò che ci ha portato fuori dallo stato di natura, ma il diritto senza il mutuo riconoscimento è come uno scheletro senza il resto dell'organismo; fa addirittura paura di Vittorio Pelligra

(Adobe Stock)

Il diritto è ciò che ci ha portato fuori dallo stato di natura, ma il diritto senza il mutuo riconoscimento è come uno scheletro senza il resto dell'organismo; fa addirittura paura

4' di lettura

Il passaggio dall'”individuo” alla “persona” implica la considerazione della natura relazionale di quest'ultima come sua realtà fondante. La relazione è per la persona una realtà ontologica, sosteneva Luigi Pareyson: “L'uomo è una relazione, non nel senso che egli è in relazione con, oppure, intrattiene relazioni con: l'uomo è una relazione, più specificamente una relazione con l'essere (ontologico), con l'altro”.

Un pensiero sviluppato e arricchito anche dalla riflessione del filosofo siciliano Giuseppe Maria Zanghì, che vede nella persona la “maturità dell'individuo”. Perché - sostiene - “L'individuo è sé in sé stesso, la persona è sé nell'altro. (...) L'individuo da sé non può farsi persona”. Ma se la persona è sé nell'altro, l'altro diventa elemento costitutivo della nostra stessa soggettività; l'altro ci dice chi siamo e diventiamo chi saremo nella relazione di rispecchiamento e di confronto aperto con l'altro. Questa ricchezza intersoggettiva si nutre di una pratica tanto essenziale quanto insicura: la pratica del “riconoscimento”.

Loading...

Sguardo che costituisce

Per fiorire come persona abbiamo necessità del mutuo riconoscimento, di rapporti nei quali la nostra autoriflessione venga nutrita di stima, amicizia, valore, dignità da parte di altri. Ma questa forma di riconoscimento appare tanto essenziale quanto insicura perché non può essere data per scontata, non può essere ottenuta forzosamente o avremmo a che fare con qualcos'altro, con una finzione insincera e inefficace. Al fondo della nostra natura sociale scopriamo, dunque, un paradosso: abbiamo bisogno dello sguardo benevolo dell'altro; uno sguardo che ci è necessario e che liberamente ci costituisce, ma è anche questo uno sguardo che, proprio in virtù della libertà che lo alimenta, può non arrivare o, perfino essere malevolo, carico, magari, di disprezzo e fonte di umiliazione.

Questo tema che sembra così intimamente personale assume, in realtà, una fortissima valenza collettiva e sociale e non solo perché alla base vi sono le nostre reti di relazioni, la trama stessa della società, ma perché esso si trova a fondamento del nostro vivere civile. È Ernst Bloch a ricordarci che “le utopie sociali mirano soprattutto alla felicità o almeno alla soppressione del bisogno […] le teorie giusnaturalistiche mirano principalmente alla dignità, ai diritti dell'uomo, alle garanzie giuridiche della sicurezza o libertà, come categorie dell'orgoglio. Perciò l'utopia sociale si orienta soprattutto all'eliminazione della miseria, e il diritto naturale soprattutto all'eliminazione dell'umiliazione”.

Lavoro significativo e retorica del merito

Il diritto naturale e le sue derivazioni contrattualistiche che la nostra tradizione occidentale pone alla base della convivenza civile devono mirare prima di tutto alla tutela della dignità e all'eliminazione dell'umiliazione. È lecito e necessario, allora, chiedersi quanto il patto sociale che regge la nostra convivenza sia stato realmente capace di promuovere la dignità di ogni suo membro, di eliminare il rischio dell'umiliazione sistematica e di proteggere da una versione istituzionalizzata di quella particolare “mutilazione dell'essere umano che viene indicata con il concetto di spregio” (Axel Honneth). Questa domanda è la stessa che ritroviamo al fondo di due questioni che abbiamo incontrato varie volte su Mind the Economy, negli ultimi mesi: quella del “lavoro significativo” e quella della “retorica del merito”. Sono convinto che provare a leggere questi due temi dalla prospettiva del “riconoscimento”, dell'eliminazione dell'umiliazione e del disprezzo, possa gettare una luce originale ed illuminare piste di indagine interessanti e proficue.