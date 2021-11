Contro il revenge porn più poteri al Garante della privacy

Un comportamento che viola l’articolo 612-ter de Codice penale, che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Agire in 48 ore

Il Garante può essere raggiunto con una segnalazione (più immediata) o attraverso un reclamo (più formale), ma in entrambi i casi deve attivarsi entro 48 ore facendo leva sui poteri che gli riconosce il regolamento europeo sulla privacy (il Gdpr), tra i quali anche quello di chiedere di bloccare la pubblicazione dei dati.

La novità sta, oltre che nella predisposizione di una norma ad hoc sulle misure di contrasto al revenge porn, nella tempistica di intervento, che si fa molto stretta, come d’altra parte deve essere per evitare la replicazione sui siti delle immagini incriminate.

La novità apre anche a un’altra prospettiva, perché conferisce al Garante ancora più legittimazione per perseguire e sottoscrivere anche con altre piattaforme social - per esempio TikTok - accordi analoghi a quello concluso con Facebook. Certo, c’è poi tutta una estesa parte di mondo della rete, a cominciare dai siti porno, in cui questo tipo di intervento sistematico diventa più complicato se non impossibile. In quel caso, il Garante si dovrà muovere caso per caso, confidando nei poteri della tecnologia.

Lo stop al reato

La novità

Nel decreto legge 139 di inizio ottobre - ora in via di conversione parlamentare: è al Senato in prima lettura - sono state inserite alcune norme che riguardano il trattamento dei dati personali. Tra queste, una ridisegna in parte i poteri del Garante della privacy contro il revenge porn, ovvero la pubblicazione (minacciata o reale) sul web di foto e video a sfondo sessuale all’insaputa dell’interessato