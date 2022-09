Contro i rincari delle bollette lo scudo è l’autoproduzione energetica

I punti chiave Benefici rapidi e tangibili dall’autosufficienza e dall’efficienza energetica

La mobilità elettrica ridisegna le filiere industriali

Si prevede un boom degli occupati sulla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le imprese che hanno investito sull’autosufficienza e sull’efficienza energetica e hanno minimizzato per tempo la dipendenza dal gas russo stanno traendo grandi benefici dalla loro scelta e avranno un ritorno sull’investimento in tempi più brevi del previsto. Per fortuna, pur nel difficile periodo della pandemia, molte imprese in Italia hanno fatto questa scelta: secondo il Digital energy efficiency report del Politecnico di Milano, nel 2021 gli investimenti in efficienza energetica in ambito industriale sono stati pari a oltre 2,2 miliardi di euro: il 90% spesi in hardware e il resto in tecnologie e soluzioni digitali. Lo fotografa il Rapporto Sviluppo sostenibile pubblicato dal Sole 24 Ore il 27 settembre.

Ritorni sull’investimento più rapidi del previsto

Sull’inserto, Vittorio Chiesa (direttore scientifico dell’Energy & Strategy team del Politecnico) segnala che in uno scenario di prezzi dell’energia elevati (ad esempio, elettricità 350 €/MWh e gas 200 €/MWh), il tempo di ritorno di un investimento in cogenerazione può facilmente scendere sotto l'anno e mezzo, dai più di due anni pre-crisi energetica, che e l'IRR (l’internal rate of return) può avvicinarsi al 70%. Se si considerano gli interventi di efficienza energetica collegati all'illuminazione si possono raggiungere 2 anni di payback e oltre il 40% di IRR: uno scenario ben più favorevole dei 7 anni preventivati qualche anno fa (con IRR appena del 15%).

Loading...

Ha visto giusto, quindi, chi ha investito o sta investendo adesso in autoproduzione di energia o in efficienza. Nel 2021 gli investimenti sono cresciuti dell'8% rispetto al 2020, risultato che evidenzia la propensione del settore industriale a effettuare investimenti in questa direzione. Tra le tecnologie più diffuse spiccano cogenerazione, sistemi di combustione efficienti, illuminazione smart, sistemi di condizionamento efficienti.



Esperti concordi: è il momento di investire sull’energia

Il Rapporto Sviluppo sostenibile traccia un quadro chiaro dei benefici di questi investimenti, ad esempio nel settore dei trasporti pubblici (emblematiche le case history del Gruppo FS in Italia e della nuova Elizabeth line a Londra).

Come noto, con il protrarsi della guerra in Ucraina e le conseguenti forti tensioni con la Russia, si profilano un autunno e un inverno con rialzi dei prezzi dell'energia e scarsità di gas. Gli esperti e gli imprenditori interpellati dal Sole 24 Ore invitano ad accelerare sulle rinnovabili, sull'approvvigionamento da altri Paesi (che però ha tempi lunghi di concretizzazione) e soprattutto sull'autogenerazione di energia. Le migliori aziende, anche italiane, hanno già impianti fotovoltaici o di cogenerazione (per ricavare energia dal calore, dagli scarti produttivi, dal riciclo delle materie prime secondarie). Chi non ha impianti di questo tipo si sta attrezzando. O farebbe bene ad attrezzarsi, vista la scarsità di gas che si profila. Necessario accelerare anche su biometano e idrogeno verde. Importante puntare anche sull'efficienza energetica.