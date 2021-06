Contro tutti i populismi, la lezione di Croce è ancora un antidoto

6' di lettura

«Il razionalismo liberale e l’antitotalitarismo sono antidoti contro i populismi che vengono espressi in forme politiche diverse sia dalla destra che dalla sinistra. E possono risultare riferimenti validi anche per contrastare le dittature etiche delle minoranze, che in tutto il mondo stanno assumendo le sembianze culturali più ambigue e nocive. Il razionalismo liberale e l’antitotalitarismo appartengono all’esperienza e alla testimonianza storica, ma oggi costituiscono, in una fase di squilibri profondi se di non di generali impazzimenti, due ancore a cui tutti noi possiamo aggrapparci».

Marta Herling è una signora gentile. L’aria di mezzogiorno di Napoli è fresca. Il primo odore dei limoni si sente salire dagli orti sotto casa sua. Ha smesso di piovere da poco. Marta ha una storia personale particolare. Questa casa, nel quartiere di Chiaia, è la casa di un amore. Anzi, di tanti amori. La sua storia è una storia di minoranze non elitarie, ma con una vocazione democratica naturale, profondità e coraggio, ironia e desiderio di vivere senza sopraffazioni né subìte né esercitate.

«Ho apparecchiato qui sul terrazzo. Spero che a lei vada bene», dice. E come non potrebbe andarmi bene. La tovaglia è bianca. I fiori iniziano a sbocciare. Da questo punto del quartiere di Chiaia si vede tutto il Golfo. Il profilo del cielo e del mare è così abbacinante che l’unico rischio è assorbire nello sguardo un eccesso di bellezza. Al terrazzo si giunge da una sala soppalcata piena di librerie e di libri. Il soffitto della abitazione è altissimo.

Marta è stata generata da una famiglia che è l’incrocio di due nomi fondamentali del Novecento europeo: i Croce e gli Herling. La sua famiglia l’ha cresciuta e l’ha allevata nella Napoli insieme borghese e popolare, disincantata e non cinica, di vasto respiro europeo e a suo agio con i grandi scenari culturali e interiori ma anche consapevole con Tolstoj che, per misurarti con l’universale, puoi benissimo parlare del tuo villaggio. Inoltre, Marta ha introdotto in Italia e in Europa occidentale, quando esisteva ancora la cortina di ferro, la scuola storiografica polacca, imperniata su Witold Kula e Bronislaw Geremek: un laboratorio culturale che ha conservato un grande valore sia per la qualità dei saggi prodotti fin dagli anni Sessanta sulla cultura materiale e sugli innesti metodologici fra storia sociale, storia economica e storia politica, sia per l’esempio concreto di studiosi impegnati tutti i giorni – fra mille difficoltà – a misurarsi con l’esercizio della libertà intellettuale, in un regime come quello polacco che conculcava la critica e ostacolava la ricerca: «Ho conosciuto e ho tradotto le opere di intellettuali straordinari. Che ogni giorno, senza retorica, con notevole coraggio e con grande persistenza, si misuravano con il controllo occhiuto di un regime totalitario. Gli anni Settanta e gli anni Ottanta in Polonia sono stati duri e complessi. Ho imparato molto dal loro impegno e dalla loro capacità di conquistarsi, ogni giorno, un pezzo nuovo di libertà».

Marta porta in tavola una parmigiana di melanzane delicatissima. Villa Ruffo è stata acquistata dalla moglie di Benedetto Croce, Adele Rossi («arrivava da Ivrea, era una donna energica e concreta, con un grande fiuto per gli affari e una ottima predisposizione a risolvere efficacemente tutte le questioni pratiche della famiglia») e qui hanno abitato appunto Gustaw Herling, la moglie Lidia Croce e i due figli, Marta e Andrea Benedetto, con Giulio de Caprariis nato dal primo matrimonio di Lidia con lo storico Vittorio de Caprariis. Gli Herling abitano da sempre qui. I Croce, invece, vivevano in centro, a Palazzo Filomarino, dove oggi hanno sede l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, di cui Marta è segretaria generale, e la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce: «Mio nonno ha sempre avuto un legame strettissimo con il popolo di Napoli. Io ho sempre vissuto qui a Chiaia. Ma, da adolescente, decisi di non frequentare il liceo classico Umberto, dove i miei compagni sarebbero stati i figli dei borghesi del quartiere. Mi iscrissi al liceo classico Genovesi di Piazza del Gesù, nel centro storico, dove si era diplomato mio nonno e dove le classi erano eterogenee e composite, con un gran numero anche di ragazzi e ragazze che arrivavano dalla provincia di Napoli e comunque senza una univoca definizione di ceto o di classe sociale. Feci bene. Mi divertii molto. E tutti i giorni i miei compagni mi insegnavano a parlare in napoletano».