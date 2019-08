Controesodo 2019, come sopravvivere a traffico, scioperi e Tutor Tra il 23 e il 26 agosto chi viaggia in auto dovrà fare i conti con il peggiore weekend di rientro estivo. Per Autostrade è solo da bollino rosso ma meteo incerto, sciopero dei casellanti e ritorno del tutor rendono necessaria più di una premura. Ecco una guida per arrivare a casa senza danni di Maurizio Caprino

L’esodo estivo visto dall’elicottero della Polizia

Bollino rosso. Dal venerdì pomeriggio a tutta la mattinata di lunedì, con pause solo di notte. Nelle previsioni ufficiali di traffico, questo tra il 23 e il 26 agosto sarà il weekend peggiore del controesodo estivo 2019. Niente bollini neri, ma meteo incerto e sciopero dei casellanti. E per molti, un pensiero in più: la riattivazione del Tutor. Ma i pericoli veri verranno da altri fronti. Ecco una guida per arrivare a casa senza danni.

Gli orari da tenere a mente

Nonostante le poco favorevoli previsioni di traffico dal pomeriggio di venerdì all’ora di pranzo di lunedì, i divieti di circolazione per i mezzi pesanti sono previsti solo per parte della giornata di sabato (dalle 8 alle 16) e per quasi tutta domenica (dalle 7 alle 22). Sono le conseguenze di una politica che, in coincidenza con la crisi economica, ha scelto di penalizzare di meno l’autotrasporto. E un contenzioso per ampliare i divieti ha avuto esito negativo, l’anno scorso al Tar del Lazio (sentenza 5684/2018) e quest’anno in appello al Consiglio di Stato (sentenza 1439/2019).

Va poi considerato che ci sono molte deroghe ai divieti, per cui non saranno pochi i mezzi pesanti in marcia anche quando non ci si aspetta di trovarne. Inoltre, questi sono tipicamente giorni in cui si muovono parecchi camper e roulotte, a velocità paragonabili a quelle dei camion.

Stavolta bisogna stare attenti anche agli orari dello sciopero dei casellanti. L’astensione sarà di quattro ore per turno tra domenica e lunedì. In sintesi, per quanto interessa gli utenti, le fasce orarie in cui le piste manuali dei caselli saranno chiuse sono queste:

- dalle 10 alle 14 di domenica;

- tra le 18 di domenica e le 2 di lunedì.