730, controllare se ci sono gli immobili

In generale i dati relativi a terreni e fabbricati sono ripresi dalla dichiarazione dell’anno precedente. Se non è stata presentata la dichiarazione nell’anno precedente o nella dichiarazione presentata nel 2018 non sono stati compilati i quadri relativi ai redditi fondiari, le informazioni relative alle consistenze immobiliari e ai contratti di locazione sono riportate esclusivamente nel foglio riepilogativo, a eccezione dei redditi derivanti dalle «locazioni brevi», trasmessi tramite Cu. Attenzione alle variazioni avvenute in corso d’anno (come la fine di un contratto di locazione e l’inizio di un altro contratto).