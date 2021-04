Controlli fiscali 2021: il quadro di tutte le norme, le sentenze e i ricorsi

1' di lettura

Una trattazione dettagliata per comprendere i criteri adottati dall’Amministrazione fiscale sui controlli fiscali per il 2021, con le indicazioni degli esperti del Sole 24 Ore, illustrando con casi pratici anche le modalità di conservazione dei documenti e di possibili novità future come, ad esempio, un adeguamento della prassi delle Entrate sulla sorte dei crediti d'imposta su ricerca e sviluppo quando le relative spese non sono riconosciute come agevolabili.

Sul Focus Norme e Tributi del Sole 24 Ore in edicola il 28 aprile, assieme al quotidiano (prezzo complessivo di 2,50 euro).

Il Focus prende soprattutto in esame tutte le principali situazioni molto esposte a controlli, come quelle delle società a base ristretta e degli enti del Terzo settore, in forte espansione, con approfondimenti sugli organi di controllo e l’approvazione del bilancio.