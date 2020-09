Controlli fiscali, l’arma più potente è l’analisi dei movimenti sul conto corrente

Per questo il Fisco, di fatto, non è tenuto a dimostrare null’altro oltre al movimento contestato e non giustificato dal contribuente.

Mentre gli accertamenti analitico-presuntivi si basano su una presunzione semplice, che per sostenere la pretesa impositiva deve essere grave, precisa e concordante, e quindi può richiedere l’allegazione da parte dell’ufficio di ulteriori elementi probatori convergenti (si veda Cassazione 17810/2016, 3276 e 10212 del 2018, 15344/2019).

L’onere della prova



In conclusione, per dirla con le parole della Cassazione - anche se non condivise da una parte della dottrina - il contribuente ha l’onere di superare la presunzione legale relativa che assiste le indagini finanziarie, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cassazione 14058/2020).

Secondo la Commissione tributaria Lazio, ai fini della dimostrazione contraria alla presunzione legale relativa che assiste le indagini finanziarie, il contribuente professionista deve allegare prove non generiche, ma analitiche, circostanziate e specifiche. Queste ultime, però, non devono essere necessariamente costituite da documentazione bancaria, poiché si può ritenere la sussistenza di quelle caratteristiche anche in relazione ad altre tipologie di documentazione (sentenza 1300/2020).