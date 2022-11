Riscaldamento in condominio: a chi spettano i controlli su temperature e orari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dieci risposte fornite a «Il Sole 24 Ore» dall’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) per tradurre in concreto le indicazioni del vademecum pubblicato lo scorso 20 ottobre e che gli amministratori di condominio, in ottemperanza alle previsioni dell’articolo 1 del Dm 383/2022, devono inviare a tutti i condòmini.

No a temperature diverse tra i piani

1 La temperatura di 19+2 gradi di tolleranza è temperatura limite sia per gli appartamenti all’ultimo piano piano terra o piani intermedi? Per assicurare la fruizione ai piani agli estremi dell’edificio, la temperatura ai piani intermedi può eccedere tale limite? Negli impianti dotati di valvole termostatiche è onere del singolo utente adeguare la regolazione, in modo che non sia superata la temperatura di 19+2. Per gli impianti esclusi dall’obbligo delle valvole, la temperatura di mandata sarà adeguata in modo che localmente non si ecceda il limite di 19+2 gradi.

2 E negli impianti in cui sia dimostrato che la contabilizzazione non è fattibile? La contabilizzazione è cosa diversa dalla regolazione. Il Dm 383/2022 si riferisce a quest’ultima. La contabilizzazione è il meccanismo che consente, in presenza di una caldaia centralizzata, di calcolare i consumi individuali per la ripartizione dei costi. La domanda è quindi mal posta. Il sistema di riscaldamento a pannelli radianti è incompatibile con una caldaia a gas centralizzata (per vari motivi tecnici). Quindi, se si intende un appartamento di un condominio con impianto centralizzato in cui è stato installato un sistema a pannelli radianti, ci si deve staccare ed essere autonomi.

Nel caso di nuovi edifici tutte le unità immobiliari hanno il sistema di pannelli radianti dotato di misuratori e regolatori individuali.

Nel caso si tratti di un condominio in cui non è presente alcun sistema di regolazione le indicazioni sono quelle del nostro vademecum (paragrafi 2.4): la temperatura di mandata dell’acqua di riscaldamento viene impostata tramite termostato di caldaia, da parte del terzo responsabile.

3 I sindaci possono anticipare o posticipare l’accensione degli impianti, anche circa l’orario, limitando le temperature massime? Sì. Il sindaco, per la stagione invernale 2022-23, al di fuori dei periodi indicati dal Dm 383/2022, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, può autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

La temperatura attenuata 16+2

4 Se l’impianto lo consentisse, si può optare per una temperatura attenuata di 16+2 gradi, al di fuori dell’orario a regime a 19+2 gradi? Sì, è possibile sigillare la centralina, comandata da sonde climatiche esterne, o tararla per funzionare su due livelli di temperatura di 16+2 gradi, in attenuato, e 19+2 gradi, a regime. Tale regolazione, rispetto all’impostazione delle sole ore a regime, è più conveniente. Ma tale convenienza è strettamente correlata alla tipologia di impianto.