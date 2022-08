Controlli al Jova Beach Party su lavoratori in nero, sospese 4 ditte

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Effettuata il 3 agosto un’ispezione nel cantiere del palco e dell'area concerto del “Jova Beach” Party a Lido di Fermo.

A effettuare il controllo il personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno assieme ai militari del Nil e al Servizio prevenzione della Asur dell'Area Vasta 4 di Fermo. Lo rende noto in un comunicato l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel corso dell'ispezione, si legge nella nota dell’Inl, sono state controllate 19 aziende, nessuna delle quali avente sede legale nella provincia.

Sono 55 i lavoratori di cui sono state acquisite sommarie informazioni. Di questi, 17 - sia italiani che stranieri – erano in nero.

Loading...

Nei confronti delle 4 ditte per cui operavano, tutte appartenenti al settore del facchinaggio, l'Ispettorato del lavoro ha emesso altrettanti provvedimenti di sospensione dell'attività, con decorrenza immediata.

Durante l'ispezione, informa l’Ispettorato, sono emersi anche elementi per contestare a 3 ditte, operanti nel settore dell'allestimento delle luci, provvedimenti di somministrazione illecita di manodopera. Per quanto attiene alla vigilanza in materia di sicurezza, sono state riscontrate diverse criticità, in relazione alle quali saranno emanati i relativi provvedimenti.