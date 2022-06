Controllo digitale treno, Rfi aggiudica gara da 2,7 miliardi

Ultimo tassello progetti finanziati dal Pnrr

Il bando per i quattro lotti, lanciato a dicembre, rappresenta l’ultimo tassello dei progetti tecnologici finanziati dal Pnrr e interesserà un totale di circa 4.220 chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia. Si aggiunge ai lavori per l’installazione dell’Ertms su circa 700 chilometri di linee in Sicilia, Lazio e Abruzzo e Umbria, per un valore di circa 500 milioni, già assegnati a novembre 2021.

L’accelerazione del programma di installazione dell’Ertms

Il Pnrr ha fortemente accelerato il programma di installazione dell’Ertms, che, partito dalle linee ad alta velocità (l’Italia è stato il primo Paese a installarlo e ha fatto da battistrada in Europa), sarà esteso all’intera rete Core dei Ten-T europei e poi anche alla rete Comprehensive. Entro il 2026 grazie ai progetti tecnologici finanziati dal Pnrr saranno attrezzati 3.400 chilometri di linee. L’obiettivo di installare questo sistema su tutta la rete ferroviaria nazionale - fortemente accelerato dall’avanzamento del Pnrr - è stato anticipato al 2036.

Il controllo elettronico della marcia del treno

Per i non addetti ai lavori non è semplice capire a che cosa serva il controllo elettronico della marcia del treno. Intuitivamente si pensa, ed è giusto, che il primo obiettivo sia quello della sicurezza, in quanto gli impianti elettronici fanno scattare meccanismi automatici di blocco qualora la distanza fra due treni si riduca rispetto alla previsione. Ma in realtà questo controllo elettronico si traduce anche in una maggiore velocità e in una maggiore puntualità. Mentre l’effetto davvero più rilevante ai fini della circolazione è che, consentendo un cadenzamento regolare dei treni, l’Ertms aumenta fortemente la capacità delle linee esistenti. Con i binari attuali, quindi e senza spese infrastrutturali, è possibile far passare più treni e organizzare più servizi per passeggeri e merci. Ultima virtù dell’Ertms: essendo un sistema ormai adottato a livello europeo, garantisce una maggiore interoperabilità fra diverse imprese ferroviarie e le varie reti nazionali, aumentando il grado e le possibilità di concorrenza.