Riconoscimento facciale per controllare il popolo: spese da record di Pechino

Macao, luglio 2017. Il bancomat del Casinò Venetian è insolitamente deserto perché proprio lì, in quel cluster vocato al lavaggio di denaro sporco, il Governo cinese ha appena iniziato a testare il riconoscimento facciale.

Un deterrente molto efficace, tanto è vero che pochi giorni dopo la polizia del vicino GuangDong avrebbe smantellato una vasta rete di banche fantasma che prelevava fiumi di dollari di Hong Kong da conti in yuan. Tecnica talmente invasiva che da allora in poi strumenti come il riconoscimento facciale o la videosorveglianza attraverso i device più sofisticati sono diventati mezzi di ordinaria amministrazione per il controllo interno, la difesa della sicurezza nazionale e, anche, per potenziare l’export di tecnologie ibride, civili e militari che Pechino ha piazzato in mezzo mondo.

Spese per la sicurezza a 210 mld di dollari

Non è un caso se sul versante interno la spesa cinese per la sicurezza pubblica nell’ultimo decennio sia più che raddoppiata raggiungendo i 210 miliardi di dollari nel 2020: un esborso superiore del 7% alla spesa dichiarata per la difesa. Nell’ultimo Work Paper del premier Li Keqiang approvato dalla Plenaria del Parlamento cinese l’aumento legato alle forze armate e ai costi del mantenimento della macchina bellica è stato da record, pari al 7,1 per cento, ma comunque al di sotto di quanto speso per il controllare la popolazione con i sistemi di riconoscimento facciale.

L’ossessione della sicurezza dei dati non è venuta meno, anzi. Cinque anni dopo i bancomat di Macao l’autorità per la Cybersecurity, nel frattempo potenziata grazie a una legislazione molto severa, ha messo le mani sui preziosissimi algoritmi che le società cinesi tecnologicamente più avanzate e più internazionalizzate custodivano come il più prezioso dei tesori.

Ma è sul fronte delle nuove tecnologie a doppio uso, civile e militare, che la Cina rischia di più. Grazie all’escamotage di dual use sofisticati sistemi di controllo made in China come Hikvision, sono stati esportati e, poi, anche bloccati perché sospettati di essere utilizzati per scopi non civili, ma militari. Per questa ragione decine di società cinesi sono finite nella famigerata black list del presidente americano Donald Trump perfezionata in seguito dal suo successore Joe Biden. Per questa stessa ragione Nvidia non fornirà più i suoi sofisticati chip necessari a far funzionare la complessa macchina del controllo cinese.